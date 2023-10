Krankenhäuser in Solingen und Mettmann arbeiten zusammen Schlaganfallversorgung – Ministerium gibt grünes Licht

Große Sorge macht Götze zudem auch die Ausbildung in Pflegeberufen in der Region. Ob Krankenschwester oder Altenpfleger, alle müssen Pflichteinsätze in bestimmten Abteilungen absolvieren. Fallen die Kplus-Krankenhäuser weg, verringern sich für die Auszubildenden damit auch die Möglichkeiten für entsprechende Einsätze. „Das wird ein Problem für die Sicherstellung der Ausbildung in der Region, sowohl in Sachen Qualität als auch Volumen“, gibt Götze zu bedenken.