Krankenhauslandschaft in Solingen Regionalkonferenz berät – Verdi protestiert

Für die Klingenstadt hat diese Konferenz eine große Bedeutung, denn insbesondere in Solingen ist in dieser Branche derzeit viel in Bewegung, weil nach der Insolvenz des Krankenhausträgers Kplus mit Schließung unter anderem der St. Lukas-Klinik in Solingen-Ohligs das Städtische Klinikum viele neue Aufgaben übernimmt und sich beträchtlich erweitert. Um die für seine Erweiterung notwendigen Um- und Ausbauten zu finanzieren, ist das Städtische Klinikum Solingen auf Fördergeld angewiesen und musste einen entsprechenden Antrag Anfang April bei den zuständigen Behörden einreichen. Im Juni sei möglicherweise mit einem Bescheid zu rechnen. Das hatte NRW-Gesundheitsminister Laumann Anfang Februar bei seinem Besuch im Städtischen Klinikum gesagt. Die Hoffnung der Beteiligten ist groß, dass der Förderbescheid einen Betrag von mindestens 60, besser aber mehr als 70 Millionen Euro bewilligt, heißt es nach Informationen unserer Redaktion. Denn ansonsten wären die finanziellen Lasten, die das Krankenhaus und mithin auch die Kommune stemmen müssten, immens groß.