Gesundheitsversorgung in Solingen Kplus-Insolvenz betrifft auch Inklusionsbetrieb

Während die Beschäftigten der von Insolvenz betroffenen Kplus-Krankenhäuser in Solingen, Hilden und Haan auf wichtige (Personal-) Entscheidungen warten, muss sich auch ein weiterer Betrieb umstrukturieren: Mit der Kplus-Gruppe ist zugleich die Gemeinnützige neue Servicegesellschaft in Solingen (kurz: Genesis) zunächst in das Schutzschirmverfahren und dann in die Insolvenz gegangen. Auch dieses Unternehmen will sich jedoch aus eigener Kraft sanieren. Das sagt jetzt Wolfram Bannenberg. Er ist gemeinsam mit Kai Siekkötter Geschäftsführer der Kplus Gruppe und ihrer gesellschaftsrechtlichen Töchter.