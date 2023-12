Nach Schließung von St. Lukas in Solingen Klinik-Friseurin sucht neuen Arbeitsplatz – „Friseursalon war mein zweites Zuhause“

So ganz in ihrer neuen Welt ist Sabine Cardeneo noch nicht angekommen. Sie wirkt ein wenig verloren, so, als habe man ihre Wurzeln gekappt. Die waren eigentlich fest im St. Lukas Krankenhaus verankert. Doch das wurde zu Beginn dieses Monats geschlossen. Aufgegeben mit der Insolvenz des Krankenhausträgers Kplus.