Insolvenzverfahren in Eigenregie geht weiter Kplus-Gruppe wirft Klinikum Solingen „Kannibalismus“ vor

Dies bedeutet, dass das Schutzschirmverfahren beendet ist und die Kplus-Mitarbeiter ab sofort wieder von der Kplus-Gruppe – und nicht mehr von der Agentur für Arbeit – ihre Löhne und Gehälter erhalten. Die Auszahlung sei auf jeden Fall gesichert, versicherten in diesem Zusammenhang Geschäftsführer Kai Siekkötter sowie der Generalhandlungsbevollmächtigte Stefan Denkhaus. Ob allerdings das Kplus-Krankenhaus in Haan gehalten werden kann oder wie die Ohligser St. Lukas Klinik geschlossen wird, ist noch unklar und soll in den nächsten Wochen geklärt werden. Grund, so die Kplus-Gruppe, sei auch die neue Neurologie samt Stroke Unit, die am Klinikum mit dem bisherigen Personal der Kplus-Neurologie in Ohligs entstehe. Deswegen seien Änderungen bei den Planungen nötig gweworden, die möglicherweise Folgen für Haan hätten. Der Standort Hilden sei wiederum nicht betroffen. Kündigungen seien nicht ausgeschlossen.