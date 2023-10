Solinger Sportstätte ist dringend sanierungsbedürftig Kosten für Klingenhallen-Sanierung sind umstritten

Wird die dringend notwendige Renovierung der Klingenhalle für die Stadt möglicherweise zu einem Millionengrab – und lohnt sich die Instandsetzung der Anfang der 1970er Jahre errichteten Halle am Weyersberg in der Solinger Innenstadt überhaupt noch? Das sind zwei der Fragen, auf die sich die Verwaltung sowie die Politik in der Klingenstadt in den kommenden Monaten Antworten erhoffen. Denn geht es nach den Verantwortlichen im Rathaus sowie in den zuständigen politischen Gremien, wird schon in Kürze losgehen ein externen Gutachten erstellt, mit dessen Hilfe die Kosten für eine grundlegende Sanierung der Sportstätte aufgeschlüsselt werden soll.