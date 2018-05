Solingen: Konzert zweier Weltklassemusiker

Solingen Theatertage: Jan Lundgren und Paolo Fresu gastierten in der Walder Kirche.

Peter Wirtz, Schulleiter der Friedrich-Albert-Lange-Schule, hatte in seiner Begrüßung der 300 Besucher in der Walder Kirche nicht zu hoch gegriffen. Der Chef der Walder Theatertage versprach nämlich ein Konzert zweier Weltklassemusiker auf höchstem Niveau. Eingeladen hatte Wirtz ein Duo: den Trompeter Paolo Fresu, und den Pianisten Jan Lundgren, der schon im Vorjahr bei seinem Konzert die Solinger begeistert hatte. Am Freitagabend spielte der schwedische Tastenvirtuose im Duo mit dem Italiener Fresu, mit dem Lundgren auch das Trio Mare Nostrum bildet. Dritter Mann in dieser Formation ist der Akkordeonist Richard Galliano.