Stadtwerke und Feuerwehr : Corona-Anlaufstation in Bethanien wird erweitert

Die Anlaufstation in Bethanien besteht aus Zelten, in denen Personen auf den Coronavirus getestet werden. Foto: Gianni Gattus

Solingen Stadtwerke und Feuerwehr reagieren auf Corona-Krise.

Das Coronavirus breitet sich auch in Solingen weiter aus – weswegen auf dem Gelände des Krankenhauses Bethanien in Aufderhöhe mittlerweile mehrere Zelte stehen, die den Patienten als erste Anlaufstation dienen. Dabei hat die Krankheit samt Folgen aber nicht allein auf medizinischem Gebiet höchste Priorität. So wurden in den zurückliegenden Tagen unter anderem bei der Feuerwehr in der Klingenstadt sowie bei der Versorgungssparte der Stadtwerke Solingen (SWS) ebenfalls zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um auf möglichst viele Eventualitäten vorbereitet zu sein.

So stellten die Verantwortlichen bei den Stadtwerken unter anderem die Schichtpläne ihrer Belegschaften innerhalb der Wasser- sowie der Stromversorgung um. Und das gleiche gilt zudem für die Monteure der Stadtwerke, die im Außendienst unterwegs sind. Denn wie eine Sprecherin der SWS-Versorgungssparte am Dienstag mitteilte, werden bis auf Weiteres feste Zweier-Teams gebildet, um mit Hilfe einer solchen Lösung eine Ausbreitung des Virus tunlichst zu vermeiden. „Darüber hinaus achten wir darauf, dass nicht länger ein Chef und sein Stellvertreter gemeinsam einen Termin wahrnehmen“, sagte die SWS-Sprecherin, die ferner darauf hinwies, dass das Kundencenter in der Innenstadt bis auf Weiteres geschlossen bleibe. Telefonisch seien die Mitarbeiter des Kundencenters aber weiterhin für die Bürger im Fall von Fragen erreichbar und ansprechbar, hieß es bei den Stadtwerken.

Info 32 Infizierte – Stadt schließt Spielplätze Die Zahl der Corona-Infizierten in Solingen steigt weiter. Nach Angaben der Stadt waren Stand Dienstagabend 32 Personen betroffen. Darüber hinaus teilte das Rathaus mit, dass aufgrund eines neuen Landeserlasses mit sofortiger Wirkung auch alle Spiel- und Bolzplätze, Kneipen und Cafés inklusive mobiler Angebote wie Eiswagen geschlossen bleiben sowie sportliche Betätigungen, Vereinsversammlungen und Angebote von Freizeitaktivitäten (innen und außen) verboten sind. Restaurants dürfen unter Auflagen noch von 6 bis 15 Uhr geöffnet sein. Erlaubt wird hingegen der Sonntagsverkauf von Waren des täglichen Bedarfs. Hochzeiten finden ebenfalls nur noch in kleinstem Rahmen statt. Neue Termine werden nicht vergeben.