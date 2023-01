Geplanter Ausbau auf acht Spuren Weiter Kontroverse um Verbreiterung der Autobahn 3

„Damit die Region weiter Anschluss an den wirtschaftlichen Fortschritt hält, ist dringend die vierte Spur zu bauen“, sagte Nouvertné am Donnerstag und reagierte so auf eine Stellungnahme der bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), die sich mit der IHK Düsseldorf zuletzt für einen Verzicht auf das Projekt ausgesprochen hatte. Stattdessen präferieren die Kammern die dauerhafte Freigabe temporärer Standstreifen, wie es auch das Ziel der Anrainerstädte, darunter Solingen, ist.