Kommentar : Kontrolle und Rücksicht

Burg Die Probleme in Unterburg machen eines deutlich: Eine Lösung, die alle absolut zufrieden stellt, wird es in Sachen Verkehr im Stadtteil nicht geben.

Keine Frage, wer als Autofahrer die enge Ortsdurchfahrt in Unterburg zu schnell durchfährt, muss zur Ordnung gerufen werden – mit Bußgeldern und zur Not mit Fahrverboten. Denn ein paar Minuten Warten an den Ampeln ist jedem zuzumuten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Verkehrsteilnehmer am Freitagmittag an der lediglich Blinklicht zeigenden Ampel am Engpass durchaus vernünftig verhielten. Die meisten fuhren sehr vorsichtig weiter, um gefährliche Situationen zu vermeiden.