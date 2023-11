Gepantes Quartier in der Solinger Innenstadt Investor setzt auf Wohnungen für Evertz-Areal

Dies bedeute, so Köster, im Umkehrschluss zwar nicht, dass gewerbliche Flächen auf der Kieserling- / Evertz-Fläche später einmal ausgeschlossen seien. Nur konzentriere man sich dort erst einmal auf die Wohnungsbebauung, während das „so_nect“-Projekt auf dem ehemaligen Omega-Grundstück Gewerbe aufnehmen werde, hieß es am Dienstag vonseiten des Investors, der in Solingen bereits das O-Quartier am Ohligser Markt verantwortet und inzwischen zudem die Bauarbeiten an dem Wohn-Projekt „Greeen“ in Wald in Angriff genommen hat.