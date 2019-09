Stadtentwicklung Solingen : Kondor Wessels kündigt weitere Investition an

Solingen O-Quartier-Investor plant neues Bauprojekt.

Geht es nach den Vorstellungen von Leo W. A. de Man, Geschäftsführer des O-Quartier-Investors Kondor Wessels, soll die zukünftige Wohnanlage am Ohligser Marktplatz mit mehr als 300 Wohnungen nicht das einzige Projekt seines Unternehmens in Solingen bleiben. So kündigte de Man am Rande der Grundsteinlegung für das O-Quartier am Dienstag bereits das nächste Vorhaben in der Klingenstadt an.