Kondolenzbuch liegt im Rathaus aus : Solingen trauert um Uli Uibel

Solingen Sie SPD lädt zum stillen Gedenken vor dem Rathaus ein. Indes ist eine Lösung für die Kommunalwahl gefunden, bei der der Alt-Oberbürgermeister im Wahlbezirk Burg/Höhscheid/Höhrath antreten sollte.

Am heutigen Samstag um 12 Uhr lädt die Solinger SPD zu einem stillen Gedenken vor dem Rathaus ein: Auf dem Walter-Scheel-Platz wollen nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch Vertreter anderer Parteien den in der Nacht zu Donnerstag gestorbenen früheren Oberbürgermeister Ulrich Uibel ehren. Alle anderen Solingerinnen und Solinger sind ebenfalls willkommen. Sie können sich danach auch ins Kondolenzbuch eintragen.

„Wir werden erst in einiger Zeit wissen, was wir an ihm verloren haben“, unterstrich Oberbürgermeister Tim Kurzbach. „Es gibt viele in Solingen, die tief betroffen sind.“