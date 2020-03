Kommunalwahl in Solingen : Der CDU entgleitet die Kandidatenkür

Die Abstimmungen beim Nominierungsparteitag der Solinger CDU für die Kommunalwahl am Samstag im Clemenssaal zogen sich in die Länge. Foto: Alexander Riedel

Solingen Interne Querelen bei den Christdemokraten überschatteten die Mitgliederversammlung. Zeitweise gab es tumultartige Szenen.

Schließlich ging es bei der Mitgliederversammlung der Christdemokraten am Samstag lediglich darum, die Bewerber für die Kommunalwahl im September aufzustellen. Prompt meldete sich Arne Moritz zu Wort. Der Landtagsabgeordnete für die Klingenstadt und Bürgermeister-Kandidat in Lippstadt kam dann doch auf eine Personalfrage zu sprechen – und beklagte den aus seiner Sicht unangemessenen Umgang der Parteifreunde mit dem – zunächst abwesenden – Ehrenvorsitzenden Bernd Wilz. Dann, während die 29-jährige Ratskandidatin Sonja Kaufmann – zuletzt in der Abstimmung der Stadtbezirksversammlung Mitte Siegerin gegen Urgestein Bernd Krebs – ihre Wahlrede hielt, erhob sich ein Raunen im Saal: Der zuvor vermisste Wilz stand plötzlich doch in der Tür.