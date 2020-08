Kommunalwahl 2020 : „Selbstbewusst Solingen“ setzt auf Teamarbeit

Solingen Im Vorfeld zur Kommunalwahl am 13. September haben die SPD mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach und die Grünen mit Spitzenkandidatin Juliane Hilbricht ihr gemeinsame Kampagne „Selbstbewusst“ Solingen“ neu aufgelegt.

„Auch Leute aus der Bevölkerung machen bei Selbstbewusst Solingen mit“, sagte am Mittwoch die Spitzenkandidatin der Grünen, Juliane Hilbricht. Zusammen mit ihrem Parteifreund Thilo Schnor, der auf Platz zwei der Grünen-Liste für den Stadtrat kandidiert, sowie Oberbürgermeister Tim Kurzbach und dem SPD-Unterbezirksvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Josef Neumann stellte sie einige wichtige Wahlkampfziele vor. Dazu gehört, dass die Stadtwerke unabhängig bleiben sollen und in regenerative Energien investieren. Ein klares Bekenntnis gab es von dem Quartett auch für ein „Klinikum in kommunaler Hand“. Denn eine Lehre aus der Corona-Krise ist für SPD und Grüne auch mit Blick auf medizinisches Material, „mehr als bisher auf Unabhängigkeit“ zu setzen.

In der bald zu Ende gehenden Ratsperiode sei vieles umgesetzt worden. Investitionen in Bildung oder in ein neues Hallenbad. „Wir sind eine wachsende Stadt. Von daher wird es weitere Investitionen in Bildung, Kita-Plätze, OGS-Plätze und Wohnraum geben“, sagte Kurzbach. Er freut sich mit Hilbricht und Schnor darüber, dass jetzt in der Solinger City Investitionen von weit über 100 Millionen Euro erfolgen. Das Projekt City 2030 werde erfolgreich sein, aber auch in den Stadtteilen Ohligs und Wald werde nachhaltig investiert.