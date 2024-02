Wärmeplanung in Solingen „Wir alle müssen in unsere Gebäude investieren“

Anhand von drei noch nicht definierten, repräsentativen Fokusgebieten sollen Versorgungsoptionen aufgezeigt werden: Gebiete, in denen Wärme dezentral erzeugt wird, Areale, in denen es ein Wärmenetz gibt (wie für die im Müllheizkraftwerk erzeugte Fernwärme), und solche, die den Anschluss an ein Wasserstoffnetz bieten würden. Ganz Solingen soll bei der Planung in derartige Flächen aufgeteilt werden.