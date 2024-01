Fernwärme in Solingen Kommunale Wärmeplanung – Arbeitskreis trifft sich zum ersten Mal

Die Reparaturen am von einem Brand beschädigten Müllheizkraftwerk in Solingen werden voraussichtlich 5,5 Millionen Euro kosten. Das sagt Tobias Mertenskötter, bei den Technischen Betrieben Solingen Teilbetriebsleiter Abfallwirtschaft. Diese Summe umreißt jedoch nur den Maschinenschaden an dem defekten Heizkessel. Hinzu kommen noch die Schäden am Gebäude sowie der durch die Betriebsunterbrechung bedingte Verdienstausfall.