Clanstrukturen in der Innenstadt Die Sicherheitslage in Solingen ist alles andere als zum Lachen

Die Nachricht, dass nun schon die japanische Regierung ihre Bürger vor der wachsenden Kriminalität in NRW warnt und in diesem Zusammenhang explizit auf den seit Wochen auch in Solingen tobenden Bandenkrieg zwischen zwei schwerkriminellen Milieus hinweist, dürfte bei manchen Beobachtern zuletzt für ein gewisses Schmunzeln gesorgt haben.