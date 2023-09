Kommentar zum Thema Wärmepumpen Klimafreundlich heizen: Stadt Solingen hat nun Bringschuld

Fossile Energien werden den Bürger also künftig auf Dauer so oder so teurer zu stehen kommen, was er in die Überlegungen zu neuer Heiztechnik heute schon mit einbeziehen sollte. Je länger der Verbraucher zuwartet, desto teurer dürfte der Betrieb von Heizungen mit fossilen Energieträgern werden.