Wohneigentumsquote in Solingen Für die Stadt bleibt immer noch genug zu tun

Die Wohneigentumsquote in Solingen scheint ausbaufähig. Sie liegt in der Klingenstadt bei 36,7 Prozent. Das heißt, genau dieser Anteil an Wohneigentümern nutzt seinen Wohnraum tatsächlich auch selbst. In Wuppertal liegt sie bei 31,7 Prozent, in Remscheid bei 35,3 Prozent.