Ärztemangel in Solingen Vom Patienten wird viel abverlangt

Raus aus der Klinik, rein in die Praxis“, so lautet der Titel der „Stadtpartie“, mit der die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein junge Mediziner für eine Niederlassung als praktischer Arzt interessieren will. Die fünfte Veranstaltung dieses Formats lief Ende August im Best Western Hotel Eskeshof in Wuppertal. Gleich drei Kommunen haben sich den jungen Medizinern als möglicher Stand- und Wohnort präsentiert: Solingen, Remscheid und Wuppertal.