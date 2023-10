Krankenhausschließungen in Solingen, Hilden und Haan Mancher Vorwurf erscheint unpassend

Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Im Sanierungsverfahren wollte Kplus die Ohligser St. Lukas Klinik nun doch zum Ende des Jahres schließen und mit Verlagerung von Neurologie und Stroke Unit das Haus in Hilden stärken. Die Geriatrie der Lukas Klinik sollte das dritte von der Insolvenz betroffene Haus in Haan stützen. Doch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens kam alles ganz anders. Die neurologische Abteilung, die bei Kplus zufolge einen Jahresumsatz von zwölf bis 14 Millionen Euro generiert, wanderte zum Städtischen Klinikum ab. Und die Geriatrie scheint Kplus so, wie es ursprünglich geplant war, nicht nach Haan umsiedeln zu können.