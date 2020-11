Ansichtssache : Finanzielle Konsolidierung fand ein jähes Ende

Meinung Solingen Finanziell war Solingen eigentlich auf einem guten Weg. Doch die Corona-Pandemie wird den Schuldenberg der Stadt weiter anwachsen lassen.

Mit Geld war die städtische Kasse in den vergangenen Jahren nie reichlich gesegnet. Im Gegenteil. Es musste heftig gespart werden, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Hin und wieder zeigte die Bilanz am Jahresende sogar ein kleines Plus, das zwar keine großen Sprünge vor Ort erlaubte. Aber die Aufsichtsbehörden in Düsseldorf stets zur Genehmigung der vorgelegten Haushalte veranlasste.