Nach Feuer in Solinger Wohnhaus mit vier Toten Umgang mit Brandstiftung zeigt schmalen Grat der Verantwortung

Es ist wie so oft. Nachdem bei einer Brandstiftung vor knapp 14 Tagen eine vierköpfige Familie aus Bulgarien mit zwei kleinen Kindern in einem Haus in Höhscheid ermordet worden ist, hat sich der in diesen Belangen wenig sensible Medientross längst neuen Themen zugewandt und Solingen wieder verlassen. Wobei man sich Kritik an den Gepflogenheiten des Nachrichtengeschäfts getrost sparen kann. Denn die Aufmerksamkeitsspanne ist heutzutage zu knapp bemessen, als dass sich die Bewirtschafter der öffentlichen Erregung lange mit einzelnen Fällen aufhalten würden – so tragisch diese auch sein mögen.