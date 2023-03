Kokainhandel in Solingen vor Gericht Angeklagte schildert Kurierfahrten

Fünf Männer und eine Frau aus Solingen sitzen wegen Drogenhandels auf der Anklagebank. Die Frau und einer der Angeklagten sollen als Kuriere tätig gewesen sein, zwei der Männer sollen in regelmäßigen Abständen jeweils ein Kilogramm Kokain in den Niederlanden und in Belgien gekauft haben. Einer der Männer soll das Kokain portioniert und für den gewinnbringenden Weiterverkauf in Solingen und im Sauerland verpackt haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer Menge „im zweistelligen Kilogrammbereich“. Bereits zum Prozessauftakt hatten die Angeklagten angekündigt, Geständnisse ablegen zu wollen. Voraussetzung dafür sei die Bereitschaft des Gerichts, mildere Urteile in Aussicht zu stellen. Zu einer solchen „Verständigung“ ist es noch nicht gekommen – vor allem auch deshalb, weil für die Verteidiger die Zeit nicht ausgereicht hat, um die Angeklagten in der JVA aufsuchen zu können.