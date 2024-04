Tempokontrolle in Solingen Kohlfurth-Blitzer sorgt erneut für Ärger

Viele Autofahrer dürften in den vergangenen Tagen im ersten Augenblick wohl an ein Déjà-vu gedacht haben. Doch das stellte sich bei manchen von ihnen dann nur wenige Sekungen später ziemlich schnell als folgenschwerer Irrtum heraus. Denn nachdem die Stadt Solingen bereits im zurückliegenden Jahr mit einer Geschwindigkeitskontrolle an der Kohlfurther Straße ganz in der Nähe des bekannten Café Hubraum für reichlich Ärger gesorgt hat, steht seit der vergangenen Woche in der Kohlfurth stadteinwärts wieder einer der insgesamt drei teilmobilen Blitzer, mit denen die städtsiche Verkehrsüberwachung seit einigen Jahren auf die Jagd nach Temposündern geht – wobei sich die Begeisterung der Autofahrer angesichts dieser erneuten Überwachungsaktion einmal mehr in engen Grenzen bewegt.