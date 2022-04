Gas- und Wasserleitungen werden verlegt : Kohlfurth-Baustelle sorgt für lange Staus

Eine sprichwörtliche Blechlawine bildete sich beispielsweise auch am Mittwochmittag – und damit außerhalb der eigentlichen Hauptverkehrszeiten – in der Kohlfurth in Richtung L 74 und Wuppertal. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Seit dieser Woche werden neue Leitungen gelegt. Die Kohlfurther Straße ist nur einspurig befahrbar, was zuletzt Chaos hervorgerufen hat. Die Baustelle ist bis Juli geplant. Die Stadt hofft, dass die Arbeiten schneller fertig werden.

Der Solinger Straßenverkehr ist seit dieser Woche um ein sprichwörtliches Nadelöhr „reicher“. Denn am Dienstag haben auf der Kohlfurther Straße direkt vor dem Café Hubraum umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Voraussichtlich bis Mitte Juli sollen dort neue Gas- und Wasserleitungen verlegt werden. Wobei die provisorischen Ampeln, mit deren Hilfe der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird, bereits in den ersten beiden Tagen der Arbeiten für teils chaotische Verhältnisse gesorgt haben.

So stauten sich die Fahrzeuge vor allem zu den Hauptverkehrszeiten in langen Kolonnen. Phasenweise reichte die Blechlawine stadtauswärts in Richtung L 74 von der Kohlfurth bis hinauf nach Stöcken, derweil auch in der entgegengesetzten Richtung kaum mehr etwas ging. Und selbst zu verkehrsarmen Zeiten wie zum Beispiel am Mittwochmittag mussten die Verkehrsteilnehmer Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten in Kauf nehmen.

Info Kaum Alternativen auf Weg nach Wuppertal Maßnahme Die Stadtwerke verlegen seit dieser Woche unter der Kohlfurther Straße Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen. Verkehr Die Straße gehört zu den meistfrequentierten Strecken Richtung Wuppertal. „Es ist klar, dass es hier um eine sehr sensible Verkehrsverbindung geht, für die es kaum Alternativen gibt“, heißt es bei der Stadt Solingen.

Entsprechend geladen reagierten einige Autofahrer, die von der Baustelle kalt erwischt worden waren. „Ich habe einen Termin in Wuppertal und werde zu spät kommen“, sagte etwa ein Mann, der sich wie andere über lange Rotphasen an den Ampeln ärgerte. Diese, so der Mann, sollten zumindest so geschaltet sein, dass auf das jeweilige Verkehrsaufkommen Rücksicht genommen werde.

Tatsächlich halten auch etliche Anwohner in der Kohlfurth die Ampeln für ein Problem – zumal der Zeitpunkt der Arbeiten seinerseits für Stirnrunzeln sorgt, gehört das Café Hubraum, das mitten in der Kohlfurth direkt an die Wupper grenzt, doch gerade im Frühling zu einem der beliebtesten Ausflugsziele von Motorradfahrern aus ganz NRW.

„Ich denke, dass es besser gewesen wäre, die Arbeiten im Herbst oder Winter durchzuführen“, sagte der Inhaber des Café, Richard Zöllner, am Mittwoch. So sei schon seit längerer Zeit bekannt gewesen, dass die Arbeiten anfallen würden. Und es habe in der Vergangenheit auch Gespräche mit der Stadt gegeben, bei denen es um die Baustelle gegangen sei, so Zöllner. Doch dann sei über einen längeren Zeitraum nichts mehr passiert, bis die Baustelle schließlich Anfang der Woche eingerichtet worden sei, betonte der Café Hubraum-Betreiber.

Die Stadt wiederum erklärte am Mittwoch, es sei nicht möglich gewesen, „früher zu beginnen“. Es gehe darum, „Kollisionen mit anderen Baustellen zu vermeiden“, sagte eine Rathaus-Sprecherin, die versicherte, die Baufirma halte die Beeinträchtigungen so gering wie möglich. Eventuell könnten die Arbeiten sogar etwas früher abgeschlossen sein. „Das Unternehmen bemüht sich durch zwei Kolonnen“, so die Sprecherin.