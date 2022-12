Solinger vor Gericht Elfjähriges Opfer hat Angst vor Angeklagtem

Auch der Elfjährige musste aussagen, dessen Vater hatte sich kurz zuvor verzweifelt an das Gericht gewandt. Sein Sohn sei aufgeregt und würde weinen, seit er wisse, dass er dem Angeklagten im Gerichtssaal werde begegnen müssen. Dort wurde deshalb eine Trennwand zwischen den Jungen und den Angeklagten geschoben. Das klappte ganz gut, der Elfjährige begann zu erzählen. Davon, dass er am Morgen der vermeintlichen Tat nach dem Frühstück vom Tisch aufgestanden und in sein Zimmer gegangen sei. Der damalige Lebensgefährte seiner Mutter sei ihm gefolgt, habe die Türe von innen zugemacht und ihm erst die Steuerung für die Playstation und das Handy weggenommen. Danach habe der 41-Jährige ihn aus dem Bett gerissen, ihm die Hand an den Hals gelegt und ihn an die Wand gedrückt. Dann habe der Angeklagte ihn in einen Sitzsack geworfen und „Dreckskind“ zu ihm gesagt, am Ende sei sein Shirt zerrissen gewesen. Das habe er seiner Mutter gegeben, die habe es weggeworfen – offenbar ohne nach Details zu fragen.