Anklage wegen Körperverletzung : Körperverletzung: Gericht hebt Freispruch auf

Solingen / Wuppertal Trotz sich widersprechender Aussagen wurden ein 54-jähriger Solinger zur Zahlung von 3600 Euro verurteilt, weil er seine Ex-Partnerin nach dem Ende einer Beziehung unter anderem gewürgt haben soll.

(mis) Freispruch schützt vor Strafe nicht: Diese Erfahrung machte ein 54-jähriger Solinger, der nach den Schlusswirren einer Beziehung von seiner Ex-Partnerin wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt wurde. Er habe sie – nach dem Ende der Beziehung im Juli 2017 – in ihrer Wohnung gegen die Wand gedrückt und gewürgt. Danach soll er sie an den Haaren durch das Treppenhaus zu einem Nachbarn gezerrt haben. Beiden hatte der Angeklagte zuvor vorgeworfen, ein Verhältnis miteinander zu haben. Dass die Wohnungstür dabei zufiel, die ein teurer Schlüsseldienst erst wieder habe öffnen können, war der unglückliche Abschluss einer eskalierten Auseinandersetzung.

Die Anzeige brachte dem Solinger einen Strafbefehl über 3600 Euro ein. Ein Einspruch dagegen und der daraus folgende Prozess vor dem Amtsgericht Solingen endete später in einem Freispruch aufgrund sich widersprechender Aussagen.

Das wiederum sah die Staatsanwaltschaft anders und ging in die Berufung. Denn es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass der Liebhaber – anfangs sogar noch anderweitig verheiratet – ausgerastet sei. Auch wenn sich die vorherigen Querelen in Frieden geregelt hätten, sei in diesem Fall eine Grenze überschritten gewesen.