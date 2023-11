Nonfood-Discounter wird „konsolidiert“ Kodi-Sanierung löst in Solingen Sorgen aus

Solingen · Der Nonfood-Discounter Kodi lässt sich jetzt von einem Sanierungsberater unterstützen. Auch in Solingen gibt es zwei Standorte der Handelskette, die in Mitte und Ohligs Frequenzbringer sind. So ordnen Beobachter die Vorgänge ein.

16.11.2023 , 14:13 Uhr

An der Kirchstraße in Solingens Innenstadt sorgt Kodi für Frequenz, von der auch das Geschäft „Mode Partner“ von Detlef Ammann profitiert. Foto: Peter Meuter Foto: Peter Meuter