Einzelhandel in Solingen, Remscheid, Hückeswagen Bergische Kodi-Filialen sind gesichert

Zwei Standorte unterhält Kodi in Solingen – einen in der Innenstadt an der Kirchstraße, einen in Ohligs an der Düsseldorfer Straße. Weitere Standorte im Bergischen Land gibt es in Remscheid (Lennep und Innenstadt) sowie einen in Hückeswagen. Zur Zahl der dort beschäftigten Mitarbeiter gibt das Unternehmen mit Zentrale in Oberhausen keine Auskunft.