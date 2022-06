Alte Solinger Streitthemen bleiben auch unter Schwarz-Grün in Düsseldorf : Koalitonsvertrag: Uneinigkeit bei Verkehr

Wohin führt die Solinger Verkehrspolitik unter der desgnierten Koalition von CDU und Grünen im Land? Wärend die Union weiter einen schnelleren Weg zur Autobahn will (hier die Wegweiser an der Kreuzung Frankfurter Damm / Viehbachstraße), sehen die Grünen keinen Platz für Straßenbauprojekte. Foto: Guido Radtke

Solingen CDU und Grüne in Solingen bewerten den Koalitionsvertrag der beiden Parteien auf Landesebene positiv. Doch bei der Verkehrspolitik selbst gehen die Lesarten nach wie vor auseinander. Gerade bei Straßenprojekten wird das deutlich.

Der neue Koalitionsvertrag von CDU und Grünen im Land hat in Solingen zu teilweise unterschiedliche Reaktionen geführt. So zeigten sich beide Parteien in der Klingenstadt zwar in der grundsätzlichen Bewertung durchaus einig und sprachen in ersten Stellungnahmen durchaus von Chancen, die das 146 Seiten starke Vertragswerk biete. Aber wenn es konkret wird, gehen die Interpretationen bisweilen doch deutlich auseinander. So herrscht zwischen CDU und Grünen in Solingen nach wie vor Uneinigkeit darüber, wie es in Zukunft mit der Verkehrspolitik vor Ort weiter gehen soll.

Dabei steht einmal mehr die Frage im Vordergrund, auf welche Weise die Klingenstadt an die Autobahn 3 und damit an das Fernstraßennetz angebunden werden kann. Denn im Gegensatz zur Union interpretieren die Solinger Grünen den in der vergangenen Woche in Düsseldorf vorgestellten und am Wochenende von beiden Parteien angenommenen schwarz-grünen Koalitionsvertrag dahingehend, dass ein Kreisverkehr Bonner Straße in Ohligs zukünftig nicht mehr in die politische Landschaft passe.

INFO BfS lässt kein gutes Haar an Schwarz-Grün in NRW Kritik Die Bürgergemeinschaft für Solingen sieht in dem Koalitionsvertrag „schwarze Aussichten und grüne Phantastereien“. So entlarve „schon die oberlehrerhafte Ankündigung der Solinger Grünen, gar kein Geld mehr in die Straßeninfrastruktur stecken zu wollen, deren wahre Ziele: Mit vernachlässigten Schlaglochpisten wird es so gut wie gar keinen motorisierten Individualverkehr mehr geben, egal welcher Antriebsart“, sagt der Chef der BfS / ABI-Fraktion im Rat, Jan Michael Lange, der in der Politik der Grünen „Hass auf die Freiheit des Individuums“ zu sehen glaubt.

So müsse bei jeder Forderung nach einem Ausbau von Straßen die Frage gestellt werden, ob dieser dem Ziel diene, den Anteil des individuellen Straßenverkehrs in den nächsten Jahren zu senken, sagte jetzt zum Beispiel der umwelt- und mobilitätspolitische Sprecher von Bündnis 90 / Die Grünen in Solingen, Leon Kröck – um im Fall eines potenziellen Kreisverkehrs Bonner Straße sogleich die Antwort seiner Partei hinterherzuschieben. Kröck: „Bei einem Kreisel an der Bonner Straße können wir das nicht erkennen“.

Eine Aussage, die bei Daniel Flemm, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, auf Widerspruch stößt. „Im Koalitionsvertrag steht nichts davon, dass das Auto abgeschafft werden soll“, sagte Flemm am Montag auf Nachfrage. Zwar begrüße er es ausdrücklich, dass laut schwarz-grünem Koalitionsvertrag mehr Geld etwa in den ÖPNV und den Radverkehr fließen solle, betonte der Fraktionschef. Allerdings, so Flemm, bedeute die keineswegs, dass die Investitionen im Straßenverkehr auf null zurückgefahren würden.

Dementsprechend sieht die Solinger Union die Grünen am Zug, in der Klingenstadt eine Verkehrspolitik ohne ideologische Vorfestlegungen zu betreiben. Was die Grünen nach eigenem Dafürhalten längst tun. Denn während die Partei zum Beispiel bei einem Kreisverkehr Bonner Straße „einen starken Eingriff in die Umwelt sowie Ausgaben in Millionenhöhe“ sieht, steht sie einem anderen Vorschlag der (Solinger) CDU weit positiver gegenüber. „Eine Schnellbuslinie, die das Klinikum mit den beiden Zentren Mitte und Ohligs besser verbindet, wollen wir offen diskutieren“, teilten die Solinger Grünen bereits Ende vergangener Woche mit.

Ohnehin sind die Grünen der Ansicht, dass das neue Bündnis in Düsseldorf Möglichkeiten biete, in der Verkehrspolitik voran zu kommen. „Zunächst bedarf es einer Diskussion über Maßnahmen. Wir sollten uns nicht einengen auf Gretchenfragen wie ,Bist du für oder gegen das Auto‘. Wir werden über Einschränkungen beim fließenden wie auch ruhendem Autoverkehr reden müssen. Und es bedarf der Unterstützung von Land und Bund. Im Koalitionsvertrag ist von einer Pauschale für den ÖPNV die Rede, die wir sehr begrüßen, aber auch brauchen“, sagte der Vorsitzende des Umweltausschusses, Bürgermeister Thilo Schnor (Grüne).