Tausende Gäste in Solingen erwartet Ohligser Kneipenfreitag wird zum Publikumsmagneten

Es ist bereits die siebte Auflage. Seit dem Jahr 2016 steigt in Ohligs immer am letzten Freitag in den Sommerferien der Kneipenfreitag der Ohligser Jongens. Nur während der Corona-Zeit musste die Veranstaltung zwei Mal abgesagt werden. Wobei sich der Event von dieser Zwangspause längst erholt hat – weswegen die Macher von den Jongens sowie die 21 Gastronomen, die in diesem Jahr als Gastgeber beim Kneipenfreitag 2024 mit von der Partie sein werden, zuversichtlich sind. Auch am Freitag kommender Woche, 16. August, dürfte also wieder jede Menge los sein im Zentrum von Ohligs.