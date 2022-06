Millioneninvestitionen in Solingen : Klinikum-Umbau mit neuer Kita geplant

Solingen Zum zweiten Mal in Folge schreibt das Städtische Klinikum schwarze Zahlen. Die Überschüsse müssen in den kommenden Jahren aber noch deutlich steigen, damit die geplanten Investitionen zu stemmen sind. Neu ist der Plan für eine Kita.

Nach jahrelangen Verlusten im Millionenbereich hat das Städtische Klinikum Solingen jetzt das zweite Mal hintereinander schwarze Zahlen geschrieben. Wie die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat des Hauses zusammen mit der Stadt Solingen als Gesellschafterin am Mittwoch bekannt gebeben haben, konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 ein Überschuss von gut einer Million Euro erwirtschaftet und das Plus von rund 800.000 Euro 2020 somit noch einmal um etwa 25 Prozent gesteigert werden.

Entsprechend zufrieden waren die Verantwortlichen bei der Präsentation der jüngsten Zahlen. So zeigten die jüngsten Zahlen, dass man sich mit den bereits vorgenommenen Veränderungen auf einem guten Weg befinde, sagten sowohl die beiden Geschäftsführer des Klinikums, Dr. Martin Eversmeyer und Prof. Dr. Thomas Standl, als auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Kai Sturmfels (CDU) sowie der Vertreter der Stadt, Gesundheitsdezernent Jan Welzel (CDU), bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag im Verwaltungsgebäude des Klinikums.

Und auch der per Video zugeschaltete Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) war voll des Lobes angesichts der Trendwende, die das größte Krankenhaus der Klingenstadt in den vergangenen zwei Jahren vollziehen konnte. „Der Dank geht an alle Mitarbeiter, die dies mit der Geschäftsführung und den anderen Beteiligten geschafft haben“, sagte der OB, der wie Aufsichtsratchef Sturmfels darauf verwies, dass die Entwicklung keineswegs eine Selbstverständlichkeit darstelle. Kai Sturmfels: „In der Corona-Krise haben 50 bis 60 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland Defizite eingefahren.“