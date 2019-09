Aufnahme und Notfallpraxis : Solinger Klinikum will Wartezeiten verkürzen

Johanna Nowara vom Klinikum-Belegungsmanagement mit einem der modernen Raumtafeln. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Im größten Solinger Krankenhaus wurden 100.000 Euro für ein Zentrum für ambulante Koordination investiert. Patienten sollen so vom Notfallgeschehen in der Zentralen Notfallambulanz abgekoppelt werden.

Die Umbauzeit mutet rekordverdächtig an. In gerade mal etwas mehr als einem halben Jahr haben die Verantwortlichen des Städtischen Klinikums Solingen während der zurückliegenden Monate einen Teil des Erdgeschosses in Haus G auf dem Krankenhaus-Campus an der Gotenstraße in ein modernes Zentrum für ambulante Koordination (ZAK) samt Notfallpraxis verwandelt. Was bedeutet, dass sich die Klinikum-Mediziner und die niedergelassenen Ärzte seit kurzem noch besser um ihre Patienten kümmern können.

Dabei soll das ZAK, das einige 100.000 Euro gekostet hat, eine Lücke schließen, die in der Vergangenheit immer mal wieder zu Ärger auf allen Seiten führte. Denn fortan sind die Erwachsenen und Kinder, die mit Beschwerden sowie zwecks Behandlung ins Klinikum beziehungsweise zum Notfalldienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) kommen, vom Notfallgeschehen in der Zentralen Notfallambulanz abgekoppelt. Und die Patienten haben überdies den Vorteil, auch in den Zeiten der KV-Notfallpraxis mit niedergelassenen Ärzten – also mittwochs, freitags, an Feiertagen und an den Wochentagen – über einen einheitlichen Anlaufpunkt zu verfügen.

Info Klinikum sieht weitere Maßnahmen vor Pläne Der Umbau des Zentrums für ambulante Koordination ist der erste Schritt in einer ganzen Reihe von Maßnahmen. So sollen die Gebäude des größten Krankenhauses in der Klingenstadt in den folgenden Jahren umfassend saniert werden. In einem nächsten Schritt ist der Umbau der interdisziplinären Aufnahmestation im Städtischen Klinikum vorgesehen, der bis April 2020 abgeschlossen sein soll.

Mit der Konsequenz, dass sich die Aufenthaltszeiten in Zukunft merklich verkürzen dürften. „Das Ziel besteht darin, die Patienten nicht mehr länger als zwei bis drei Stunden warten zu lassen, wenn sie zu uns kommen“, sagte der Medizinische Geschäftsführer des Klinikums, Prof. Dr. Thomas Standl bei der Präsentation der ZAK-Räumlichkeiten.

Prof. Dr. Thomas Standl (Klinikum), Dr. Stephan Lenz (KV Notfalldienst) und Dr. Heike Blasberg (Ärztekammer Nordrhein) vor dem Empfang. Foto: Martin Oberpriller

Gleichzeitig kündigte Standl weitere Investitionen an. So will das Klinikum im April kommenden Jahres eine neue Aufnahmestation in Betrieb nehmen. Diese wird ebenfalls im Gebäude G angesiedelt sein und unter anderem jene Patienten betreuen, bei denen eine Konsultation in der ZAK respektive bei der Notfallpraxis nicht ausgereicht hat und die sich darum einer Operation unterziehen müssen. In die Aufnahmestation, in der beispielsweise Gespräche mit operierenden Ärzten stattfinden, wird das Städtische Klinikum nach Angaben der Geschäftsführung einen Betrag von mehreren Millionen Euro investieren.

Das Koordinationszentrum selbst ist in mehrere unterschiedliche Bereiche unterteilt. So existieren neben einem geräumigen Empfang mehrere Sprechzimmer sowie Behandlungsräume, an deren Eingangstüren jeweils digitale Schilder angebracht sind, die wiederum über die aktuellen Belegungen Auskunft erteilen. Und darüber hinaus stehen den großen und kleinen Patienten zwei Wartezimmer zur Verfügung.

Die Einrichtung wurde in enger Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung konzipiert und umgesetzt, so dass sowohl Klinikum-Mediziner, als auch die niedergelassenen Ärzte beziehungsweise Kinderärzte arbeiten können. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten am Zentrum für ambulante Koordination indes noch nicht. So ist vorgesehen, demnächst einen separaten Eingang etwa für Kinder mit Verdacht auf ansteckende Krankheiten zu schaffen.

Helle Zimmer (links im Bild: der Warteraum für Kinder) sollen den Aufenthalt im Klinikum möglichst angenehm gestalten. Foto: Martin Oberpriller