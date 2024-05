Behinderungen wegen Bauarbeiten Klinikum verweist auf verbleibende Parkmöglichkeiten

Als Alternative steht nun ein Besucher-Parkplatz an Haus B zur Verfügung. Darauf weist Karin Morawietz, Sprecherin des Klinikums, hin. Der neue Parkplatz kann von der Frankenstraße angefahren werden, entsprechende Schilder weisen den Weg. Es handelt sich um einen gebührenpflichtigen Parkplatz, wie bisher in der Gotenstraße. Die Parkgebühren können am Automaten in der Eingangshalle entrichtet werden.