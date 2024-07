Parkhaus in Solingen vor Fertigstellung Klinikum startet neue Park-App – was Patienten, Besucher und Mitarbeiter wissen müssen

Es ist eine beeindruckende Entwicklung. In den ersten Monaten 2024 hat die Zahl der Patienten und Besucher im Städtischen Klinikum Solingen um rund 30 Prozent zugenommen. Denn nachdem die St. Lukas Klinik in Ohligs Ende 2023 für immer geschlossen hat, sind ganze Abteilungen wie etwa die Stroke Unit von der Schwanenstraße zur Gotenstraße in Gräfrath gezogen, so dass dort der Verkehr rund um das Krankenhaus spürbar zugenommen hat.