Zusammenarbeit mit Wuppertaler Petrus-Krankenhaus : Klinikum kooperiert mit Lungenzentrum

Solingen Wuppertaler Chefarzt unterstützt ab sofort bei Operationen am Brustkorb.

Das Städtische Klinikum Solingen arbeitet ab sofort eng mit dem Wuppertaler Lungenzentrum am dortigen Petrus-Krankenhaus zusammen. Wie das Klinikum am Mittwoch mitteilte, sollen davon zukünftig all jene Patienten profitieren, die an der Lunge operiert werden müssen.

So verstärkt fortan der Chefarzt der Klinik für Chirurgie III (Thoraxchirurgie) des Petrus-Krankenhauses, Dr. Ulf Berger, den Klinikschwerpunkt Thoraxchirurgie innerhalb der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Städtischen Klinikum Solingen. Dr. Berger soll dabei das Team von Prof. Dr. Wolfgang Schwenk und Dr. Ulrich Jaschke mit operativen Eingriffen im Bereich des Brustkorbes unterstützen, hieß es nun aus dem kommunalen Krankenhaus. Nähere Informationen zu der jetzt vereinbarten Kooperation über die Stadtgrenze hinweg wollen die Verantwortlichen des größten Krankenhauses in der Klingenstadt am morgigen Freitag in Person des medizinischen Geschäftsführers Prof. Dr. Thomas Standl zusammen mit Dr. Ulf Berger bekanntgeben.