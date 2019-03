Klinikum Solingen : Klinikum-Aufsichtsrat muss schrumpfen

Das Städtische Klinikum Solingen soll zusammen mit dem Klinikum Leverkusen eine Holding bilden. Ziel ist es, beide Häuser fit für die Zukunft zu machen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Montag steht in dem Gremium der Wirtschafts- und Investitionsplan zur Debatte.

Das Ziel bleibt das alte: Nach etlichen Jahren mit roten Zahlen muss das Städtische Klinikum Solingen in Zukunft wieder Gewinne schreiben. Wozu unter anderem auch der neue Wirtschafts- und Investitionsplan beitragen soll, der am kommenden Montag im Aufsichtsrat des größten Solinger Krankenhauses besprochen werden wird.

Gleichzeitig laufen aber auch die Vorbereitungen für die geplante Holding mit dem ebenfalls kommunalen Klinikum Leverkusen weiter. So sehen die Pläne unter anderem vor, dass eine neue Dachgesellschaft gegründet wird, an der die beiden Städte je 50 Prozent halten. Die Holding selbst ist wiederum mit 94 Prozent an den zwei Krankenhäusern beteiligt, derweil die restlichen sechs Prozent im Besitz der Städte verbleiben.

Läuft alles nach den Vorstellungen der Verantwortlichen, könnte diese neue Konstruktion bereits 2020 an den Start gehen. Beobachter der Solinger Szene gehen jedenfalls davon aus, dass am Ende eine breite politische Zustimmung stehen wird. „Denn immerhin ist den meisten Beteiligten klar, dass eine Zusammenarbeit aus wirtschaftlichen Gründen unumgänglich ist“, gab ein Insider am Donnerstag noch einmal eine Einschätzung der Lage aus seiner Sicht.

Gleichwohl bedeuten die Pläne auch Einschränkungen. So sollen Teile des Klinikums ausgegliedert werden, wobei für die bereits Beschäftigten eine Bestandsgarantie gilt. Was im Fall des Aufsichtsrats indes nicht der Fall sein wird. So soll das neue gemeinsame Kontrollgremium nur noch insgesamt zwölf Mitglieder haben. Zum Vergleich: Im heutigen Solinger Aufsichtsrat sitzen 15 Vertreter, darunter etliche aus der Politik.

(or)