Neue Servicegesellschaft : Grüne sehen SPD bei Klinikum-Auslagerungsplänen in der Pflicht

Solingen Die Partei lehnt eine Ausgliederung von Teilbereichen ab und fordert für das größte Solinger Krankenhaus alternative Sparvorschläge.

Die Solinger Grünen werfen der Geschäftsführung des Städtischen Klinikums vor, in der Debatte um eine Auslagerung von Arbeitsplätzen keine Alternativen geprüft zu haben. So gehen der Sprecher der grünen Ratsfraktion und Vorsitzende des Betriebsausschusses, Frank Knoche, sowie Bürgermeister Thilo Schnor davon aus, dass die geplanten Einsparungen von einer Million Euro auch mithilfe anderer Maßnahmen umsetzbar wären. Sie fordern eine Aussetzung der Entscheidung über eine neue Servicegesellschaft für die Küche, Wäscherei sowie Technik des Städtischen Klinikums.

„Zum einen ist das Klinikum wirtschaftlich stabil. Zum anderen ist aber zuletzt auch nicht mehr ernsthaft untersucht worden, wie sich Arbeitsprozesse optimieren lassen“, sagte Knoche, der ebenfalls Mitglied im Klinikum-Aufsichtsrat ist. Und Thilo Schnor ergänzte, Auslagerungen passten „einfach nicht in die Zeit“. Denn so werde in den betroffenen Bereichen eine Mehrklassengesellschaft geschaffen, in der Mitarbeiter trotz gleicher Arbeit unterschiedlich entlohnt würden. Das jedoch werde zur Folge haben, dass es dem Klinikum in Zukunft schwerer falle, Personal zu finden, sagte Bürgermeister Schnor, der unter anderem dem Fraktionsvorstand von Bündnis 90 / Die Grünen angehört.