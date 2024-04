Ausstattung am Klinikum Solingen Brustuntersuchung soll genauer und bequemer werden

Ein sanfter Lichtschein in unterschiedlich einstellbaren Farben wirkt beruhigend auf den Besucher, der an das moderne Gerät herantritt. Das ist zweifellos bei jeder Art von Untersuchung von Vorteil – und umso mehr bei der Mammographie: Denn die ist offenkundig nicht nur mit Angst vor einem niederschmetternden Ergebnis verbunden, sondern auch vor dem oft als schmerzhaft empfundenen Zusammendrücken der Brust. Das Unbehagen jedoch sollte niemanden von der Untersuchung abhalten. „Brustkrebs ist der häufigste Tumor der Frau“, ordnet Professor Dr. Thomas Standl, Medizinischer Geschäftsführer am Klinikum Solingen, ein.