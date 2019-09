Klinikum Solingen : Bilder von Partien der Prostata

Solingen Prof. Markus Heuser kombiniert mit einem neuen Gerät MRT- und Ultraschall-Bilder.

Zur Person Prof. Dr. Markus Heuser ist seit 2009 Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Städtischen Klinikum. 2016 übernahm er zusätzlich die Praxis von Dr. Eugen Polonski an der Goerdelerstraße, die er ein Jahr später auf das Klinikgelände an der Gotenstraße verlegte.

Das geht jetzt auch quasi automatisch: Für seine eigene Praxis in Haus D auf dem Klinikgelände an der Gotenstraße hat Prof. Dr. Markus Heuser ein rund 100.000 Euro teures Ultraschallgerät von BK Medical angeschafft, mit dem eine kombinierte MRT/Ultraschall-Fusionsbiopsie der Prostata möglich ist – also sozusagen zwei Dias übereinandergelegt werden. „Die blinde Rumstocherei entfällt“, betont der Chefarzt.

„Der Radiologe liefert mir verschiedene Sequenzen. Anhand dieser Bilder kann ich am Vortag der Probenentnahme am Computer planen, wo ich die Biopsie hinlegen muss. Das Gerät zeigt mir dann, wo ich hinstechen muss.“ Auf dem Foto oben rechts deutet Markus Heuser mit der Biopsie-Nadel auf den Bildschirm, wo die passende Stelle für die Probenentnahme dargestellt wird. Mit der rechten Hand führt der Mediziner die Sonde, die in den Enddarm des Patienten eingeführt und auf die der Biopsie-Apparat aufgesetzt wird.

„Ich bin echt begeistert davon. Das ist eine gute Sache“, freut sich der Spezialist, der die Neuanschaffung nicht alleine nutzen will: „Ich habe sie schon anderen Urologen angeboten. Ich sehe mich nicht als Konkurrenz.“ In der Region werde die Technik an den Universitätskliniken in Köln und Düsseldorf sowie in Leverkusen genutzt. In Solingen nahm Markus Heuser sie vor rund drei Wochen in Betrieb.