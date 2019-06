Krankenhaus : Klinikum: BfS und Linke laden zu Bürgerwerkstatt ein

Solingen Veranstaltung findet am 2. Juli im Gemeindesaal der evangelischen Stadtkirche statt.

Es handelt um eine eher ungewöhnliche Allianz. Doch der Streit um die Neuausrichtung des größten Krankenhauses in der Klingenstadt macht sie möglich. Die Bürgergemeinschaft für Solingen und die Linke laden für Dienstag, 2. Juli, unter dem Titel „Die Zukunft des Städtischen Klinikums Solingen“ zu einer sogenannten Bürgerwerkstatt in den Gemeindesaal der evangelischen Stadtkirche am Fronhof in der City ein.