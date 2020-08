Krankenhaus-Diskussion in Solingen : Rathaus: Klinikum-Plan bis Ende 2020

Solingen Die Bürgergemeinschaft für Solingen (BfS) verlangt wie auch die FDP die Masterplan-Veröffentlichung noch vor der Kommunalwahl. Daraus wird aber wohl nichts werden.

Gleichzeitig erteilte die Verwaltung einer Forderung der FDP, den Plan noch vor den kommenden Kommunalwahlen am 13. September zu veröffentlichen, eine Absage. „Das wird zeitlich nicht gelingen, da die Beteiligten noch damit beschäftigt sind, das Gutachten zu erstellen“, gab der Stadtsprecher bekannt, nachdem der stellvertretende Solinger FDP-Vorsitzende Andreas Zelljahn am Donnerstag darauf gedrungen hatte, die Perspektiven sowie die diesen zugrunde liegenden Zahlen für das hochdefizitäre Krankenhaus so schnell wie möglich in die politische Diskussionen einzuführen.