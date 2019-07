Krankenhaus-Verbund Leverkusen/Solingen : Klinikum-Privatisierung ist für Solinger FDP die letzte Option

Solingen Liberale drängen darauf, keine Zeit bei der Sanierung zu verlieren und sehen Verdi am Zug.

Darauf hat der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Stadtrat, Ulrich G. Müller, am Dienstag hingewiesen. „Es ist keineswegs so, dass wir eine Privatisierung des Hauses fordern“, sagte Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings sei die Gefahr nicht länger von der Hand zu weisen, dass die Entwicklung irgendwann in diese Richtung gehen könnte. Müller: „Wenn die Leverkusener Seite tatsächlich aus den Verhandlungen über eine zukünftige Zusammenarbeit aussteigt, wäre dies möglicherweise die letzte Option“.

Dabei sehen die Liberalen nun vor allem die Gewerkschaft Verdi in der Pflicht. Diese müsse sich überlegen, ob es „im Sinne der Arbeitnehmer vertretbar“ sei, die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu behindern und das Klinikum damit früher oder später an die Wand zu fahren“, hieß es bei der FDP mit Blick auf die zuletzt beschlossenen Ausgliederungen von Labor, Pathologie sowie Wäscherei. Denn wenn diese Schritte jetzt nicht schnell umgesetzt würden, bliebe das Klinikum weiter defizitär und werde als Kooperationspartner zusehends uninteressant“.

Tatsächlich hatte es von Leverkusener Seite zuletzt vermehrt Signale gegeben, die den Schluss nahe legen, die Verantwortlichen in der Chemiestadt könnten das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Solingen verloren haben. So hatte erst in der vergangenen Woche der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der unter anderem Leverkusen im Bundestag vertritt, Zweifel an einer Kooperation geäußert. Was aus Sicht der Solinger FDP nichts anderes als ein Alarmsignal darstellt. „Es darf keinesfalls vergessen werden, dass Karl Lauterbach ein Parteifreund des Leverkusener Oberbürgermeisters Uwe Richrath ist“, sagte Liberalen-Fraktionschef Müller.