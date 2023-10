Krisengespräch zu Krankenhausschließungen Verantwortliche wollen Klinik in Hilden erhalten

Solingen · Die Krisensitzung in Düsseldorf, an der sich am Mittwoch, 11. Oktober, auch Vertreter der Stadt Solingen und des Städtischen Klinikums beteiligten, war offenbar konstruktiv. Diese Schritte wurden als nächstes vereinbart.

11.10.2023, 18:47 Uhr

Sie beschäftigen sich derzeit intensiv mit der Zukunft des Städtischen Klinikums Solingen: Kai Sturmfels (Vorsitzender Klinikum-Aufsichtsrat), Prof. Dr. Martin Eversmeyer (Geschäftsführer), Jan Welzel (städtischer Beigeordneter), Prof. Dr. Thomas Standl (Geschäftsführer) Foto: Martin Oberpriller