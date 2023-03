Vorfreude auf „Klingenpride“ „Das wird ein richtiger Knaller für Solingen“

Ackermann Um es an einem Beispiel zu zeigen: Es ist unfassbar, was es an Leidensdruck bei Transmenschen gibt. Jeder zweite von ihnen hat über einen Suizid nachgedacht oder ihn vollzogen. Da müssen Amtsgerichte entscheiden, gibt es übergriffige Fragen und hanebüchene Diskussionen, dass sich Transfrauen den Zugang zu Damentoiletten erschleichen. Ich bin schon früher als Ratsmitglied von Eltern angesprochen worden, die ihrem Transkind helfen möchten. Sie laufen von Pontius zu Pilatus, obwohl es eigentlich nur darum geht, einen Platz in einer Wohngemeinschaft für Transmenschen zu finden, etwa in Köln.