CSD in Solingen Klingenpride-Macher ziehen positive Bilanz

Ein neunköpfiges Team hatte sich der monatelangen Vorbereitung auf das Ereignis gewidmet. Am Veranstaltungs-Wochenende selbst hätten den Organisatoren 25 bis 30 Helfer unter die Arme gegriffen, vom Aufbau der Pavillons bis zum Verlegen der Stromleitungen, berichtet Ackermann. „Ohne sie wäre ein solches Ereignis nicht möglich.“ Im Hinblick auf künftige Veranstaltungen werben die Klingenpride-Macher um weitere Unterstützung in Form von Vereinsmitgliedschaften und Spenden.

Abgesagt werden musste in diesem Jahr die Afterparty. Das finanzielle Risiko sei zu groß gewesen, sagt Ackermann. Ob es eine solche Abschluss-Party in Zukunft geben werde, sei offen: „Wenn sich ein privater Veranstalter bereit erklären würde, das anzubieten, würde uns das freuen, für uns als Verein wird es sehr schwierig.“