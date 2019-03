Klingenbad Solingen: Personal krank – Frühschwimmen fällt aus

Solingen Die Stadt Solingen bestätigt, dass am Freitag kein Personal zur Verfügung stand, um die Aufsicht und Betriebssicherheit sicherzustellen.

Große Verärgerung herrschte am Freitagmorgen bei 20 Solingern, die zum Frühschwimmen in die Klingenhalle gekommen waren. Anstatt pünktlich um 6.30 Uhr die Türen zu öffnen, wurde verkündet, dass an diesem Morgen kein Schwimmen möglich sei. Grund dafür sei der krankheitsbedingte Ausfall von Fachpersonal gewesen, das für das Testen des Wassers zuständig sei, teilte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit. Die Kontrolle und Freigabe durch die Mitarbeiter sei Voraussetzung für das Öffnen des Klingenbades.

Monika Böning war eine der enttäuschten und verärgerten Besucher. Seitdem das Hallenbad Vogelsang wegen seines Umbaus geschlossen wurde, besucht sie zweimal wöchentlich die Klingenhalle. Die Schwimmerin erwartet ein zuverlässiges Angebot an Möglichkeiten in Solingen: „Die Bädergesellschaft hat die Verantwortung dafür, ausreichend Personal bereitzustellen, um den problemlosen Ablauf zu sichern.“ Probleme habe es auch schon beim Frühschwimmen am vergangenen Mittwoch gegeben. An diesem Tag hatte die pünktliche Öffnung des Klingenbades auf der Kippe gestanden – ebenfalls aus Personalmangel. Kurzfristig hatte nach Angaben von Monika Böning Ersatz organisiert werden können, so dass die Schwimmhalle letztendlich öffnen konnte.