Stadtverwaltung plant Klimaneutralität für 2030 : Solinger Parteien fordern Pläne für das Klima

Solingen Bis 2030 möchte die Stadtverwaltung klimaneutral sein. Dass es bis dahin ein langer Weg ist, zeigt ein Bericht, der im Umweltausschuss vorgestellt wurde. Nun braucht es nach Ansicht der Parteien Debatten über die nächsten Schritte.

Es müsse etwas passieren, um den Klimaschutz in Solingen voranzutreiben, da seien sich alle einig, sagt Esther Heidbüchel, die für die FDP im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen sitzt. Denn um zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels beizutragen, hat sich die Stadtverwaltung auf die Fahnen geschrieben, bis 2030 klimaneutral zu werden. Was dazu bereits unternommen wurde und wie es weitergehen könnte, stellt nun ein Bericht dar, der am Montag im Umweltausschuss vorgestellt wurde. Er ist eine Antwort auf einen Antrag der Ratsfraktionen der SPD, Grünen sowie FDP aus Dezember 2021, in dem die Parteien die Verwaltung damit beauftragen, einen Energie- und Wärmebericht zum kommunalen Gebäudebestand sowie Maßnahmen und Handlungsschritte darzustellen, mit denen der CO 2 -Ausstoß in Solingen gemäß der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie reduziert werden könne.